Concert Carmen, un opéra pour tous ! Rue Porte des Près Cluny

Concert Carmen, un opéra pour tous !

Rue Porte des Près Parc abbatial Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:00:00

fin : 2026-07-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Carmen au parc abbatial un opéra pour tous !

Quoi de plus naturel que de faire résonner les plus grands airs de Carmen en plein air, au cœur de la ville, dans un cadre de verdure ? C’est dans ce cadre convivial que le Chœur Jubilate de Cluny vous invite à (re)découvrir l’opéra de Bizet dans une version pensée pour tous.

Une musique universelle, des airs inoubliables

Dès les premières notes, chacun reconnaîtra ces mélodies qui font partie de notre mémoire collective L’amour est un oiseau rebelle (Habanera), La Garde montante, ou encore le flamboyant Chœur des cigarières. Ces airs intemporels, fredonnés dans le monde entier, seront portés par les voix du chœur Jubilate Cluny et ses solistes, offrant un moment de partage musical intense et vibrant.

Une participation intergénérationnelle avec les enfants de Cluny.

Moment phare du concert, La Garde montante réunira sur scène des jeunes clunysois, ajoutant une touche de fraîcheur et d’authenticité à ce chœur emblématique. Accompagnés par les voix des adultes, ces jeunes interprètes apporteront leur enthousiasme et leur énergie, incarnant avec naturel ces enfants de Séville qui observent l’agitation du monde des grands. Une belle manière de faire dialoguer les générations autour d’un chef-d’œuvre intemporel !

Un opéra à la portée de tous

Fidèle à l’esprit de la création originale de 1875, cette version de Carmen conserve ses dialogues parlés, rendant l’intrigue plus fluide et expressive. Mais pour que chacun puisse suivre et ressentir pleinement l’histoire, un rôle parlé viendra introduire et accompagner les scènes clés, facilitant l’immersion du public.

Un cadre festif et des tarifs accessibles

Ce concert en plein air, dans une atmosphère chaleureuse, est conçu pour rendre l’opéra accessible à tous. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans, et les tarifs restent abordables pour tous les autres spectateurs, afin que chacun puisse profiter de cette soirée exceptionnelle.

Sous le ciel étoilé du début de l’été 2026, le parc abbatial de Cluny vibrera aux couleurs envoûtantes de Carmen. Que vous soyez passionné d’opéra ou simple amateur de musique, laissez-vous emporter par cette soirée où la grande musique s’offre à tous, petits et grands, dans un esprit de partage et de fête ! .

Rue Porte des Près Parc abbatial Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 10 26 76 edith.camus@hotmail.fr

English : Concert Carmen, un opéra pour tous !

L’événement Concert Carmen, un opéra pour tous ! Cluny a été mis à jour le 2025-12-05 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II