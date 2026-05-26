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D’Aujourd’hui à Demain Concert du Quatuor Odyssée Place Notre-Dame Cluny

D’Aujourd’hui à Demain Concert du Quatuor Odyssée Place Notre-Dame Cluny

D’Aujourd’hui à Demain Concert du Quatuor Odyssée Place Notre-Dame Cluny vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Place Notre-Dame

Adresse : Eglise Notre-Dame

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Cluny

D’Aujourd’hui à Demain Concert du Quatuor Odyssée

Place Notre-Dame Eglise Notre-Dame Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Ce concert proposé par le Quatuor Odyssée met en regard une sommité du répertoire du XXe siècle et deux œuvres d’éminents représentants de la nouvelle génération de compositeurs.

Au centre du programme, le Quatuor n° 4, composé en 1928 par Béla Bartók, occupe une place essentielle dans le répertoire de musique de chambre du XXe siècle. Bartók y déploie une forme en arche très structurée, associée à une écriture d’une grande intensité rythmique et expressive, où le matériau issu des musiques populaires d’Europe centrale est entièrement transformé en langage compositionnel.
Les œuvres d’Athena Corcoran-Tadd et de Bastien David viennent se placer en regard de ce monument. Sans chercher à le commenter, elles déplacent l’écoute vers des écritures contemporaines qui interrogent la matière sonore et les possibilités du quatuor aujourd’hui. La pièce d’Athena Corcoran-Tadd est donnée en création mondiale, inscrivant le programme dans le temps même de la composition.

Fondé à Paris en 2020, le Quatuor Odyssée réunit quatre musiciens issus de France, d’Allemagne, des États-Unis et du Canada. Chacun de ses programmes est pensé comme une trajectoire, où les grandes pièces du passé dialoguent avec les écritures contemporaines dans une véritable mise en perspective des langages.

Au programme
– Béla BARTOK, Quatuor n°4 (1928)
– Athena CORCORAN-TADD, Quatuor (2025, création mondiale)
– Bastien DAVID, Bird (2023)
En ouverture:
– Bastien DAVID, Riff (2017)

Interprètes
François Pineau-Benois, violon
Audrey Sproule, violon
Olivier Marin, alto
Raphel Moraly, violoncelle
Avec le concours de Valention Proix, violoncelle   .

Place Notre-Dame Eglise Notre-Dame Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

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English : D’Aujourd’hui à Demain Concert du Quatuor Odyssée

L’événement D’Aujourd’hui à Demain Concert du Quatuor Odyssée Cluny a été mis à jour le 2026-05-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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