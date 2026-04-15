Atelier participatif autour du métallophone de Bastien David Place du 11 août 1944 Cluny vendredi 10 juillet 2026.

Cluny

Atelier participatif autour du métallophone de Bastien David

Place du 11 août 1944 Cellier de l’Abbaye Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Le Métallophone, nouvel instrument percussif conçu par le compositeur Bastien David, produit des sons inouïs. Posées sur des caisses de résonance en bois laqué, ses 216 lames d’acier forment un étincelant cercle de 15 mètres de circonférence. Lorsqu’elles vibrent ensemble, elles engendrent un flot d’harmoniques flamboyantes.

Bastien David propose à 25 participants, de tous âges confondus, de venir participer à une création sur cet instrument unique. Ouvert aux musiciens comme aux curieux.

Durée 1h.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

A la suite de ces ateliers aura lieu un concert, le samedi 11 juillet à 20h, qui réunira autour du Métallophone six percussionnistes pour un ballet percussif immersif exceptionnel. .

Place du 11 août 1944 Cellier de l’Abbaye Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier participatif autour du métallophone de Bastien David

L’événement Atelier participatif autour du métallophone de Bastien David Cluny a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)