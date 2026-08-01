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AGENDA · Payrignac

Feu d’artifice Payrignac en fête Payrignac

dimanche 16 août 2026 · Payrignac

Feu d’artifice Payrignac en fête Payrignac

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
00:00:00
Adresse
Plan d'eau
Ville
46300 Payrignac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Payrignac

Feu d’artifice Payrignac en fête

Plan d’eau Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 00:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Pour clôturer la fête du village, un feu d’artifice est proposé en soirée

Pour clôturer la fête du village, un feu d’artifice est proposé en soirée. Ce moment convivial rassemble habitants et visiteurs autour d’un temps festif et accessible à tous.

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Plan d’eau Payrignac 46300 Lot Occitanie   cdfpayrignac@gmail.com

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English :

To wrap up the village festival, a fireworks display will be held in the evening

L’événement Feu d’artifice Payrignac en fête Payrignac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon

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