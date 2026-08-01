Feu d’artifice Payrignac en fête Payrignac
dimanche 16 août 2026 · Payrignac
Informations pratiques
Payrignac
Feu d’artifice Payrignac en fête
Plan d’eau Payrignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 00:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Pour clôturer la fête du village, un feu d’artifice est proposé en soirée
Pour clôturer la fête du village, un feu d’artifice est proposé en soirée. Ce moment convivial rassemble habitants et visiteurs autour d’un temps festif et accessible à tous.
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Plan d’eau Payrignac 46300 Lot Occitanie cdfpayrignac@gmail.com
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English :
To wrap up the village festival, a fireworks display will be held in the evening
L’événement Feu d’artifice Payrignac en fête Payrignac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon
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