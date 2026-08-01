Informations pratiques

Payrignac

Feu d’artifice Payrignac en fête

Plan d’eau Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 00:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Pour clôturer la fête du village, un feu d’artifice est proposé en soirée

Pour clôturer la fête du village, un feu d’artifice est proposé en soirée. Ce moment convivial rassemble habitants et visiteurs autour d’un temps festif et accessible à tous.

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Plan d’eau Payrignac 46300 Lot Occitanie cdfpayrignac@gmail.com

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English :

To wrap up the village festival, a fireworks display will be held in the evening

L’événement Feu d’artifice Payrignac en fête Payrignac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon