FEU D’ARTIFICE PYROMÉLODIQUE & CONCERT Bolquère
FEU D’ARTIFICE PYROMÉLODIQUE & CONCERT Bolquère samedi 8 août 2026.
Bolquère
FEU D’ARTIFICE PYROMÉLODIQUE & CONCERT
Grand’Rue Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
21h Concert
22h Feu d’artifice
Place de la mairie, Bolquère Village.
En famille ou entre amis.
Venez assister au traditionnel feu d’artifice pyromélodique estival de Bolquère.
Buvette sur place.
Restauration sur place dès 19h.
Un beau moment de féérie !
.
Grand’Rue Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
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English :
9pm Concert
10pm Fireworks
Place de la mairie, Bolquère Village.
With family or friends.
Come and enjoy Bolquère’s traditional summer fireworks display.
Refreshments on site.
Catering on site from 7pm.
An enchanting moment!
L’événement FEU D’ARTIFICE PYROMÉLODIQUE & CONCERT Bolquère a été mis à jour le 2026-04-29 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
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