AGENDA · Tonnay-Charente
Feu d’artifice Tonnay-Charente
dimanche 27 septembre 2026 · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Feu d’artifice
Sur les quais Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 22:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Report du feu d’artifice initialement prévu le 14 juillet.
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Sur les quais Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 mairie@tonnay-charente.fr
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English : Fireworks
Postponement of the fireworks display originally scheduled for 14 July.
L’événement Feu d’artifice Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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