Informations pratiques

Tonnay-Charente

Feu d’artifice

Sur les quais Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 22:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Report du feu d’artifice initialement prévu le 14 juillet.

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Sur les quais Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 mairie@tonnay-charente.fr

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English : Fireworks

Postponement of the fireworks display originally scheduled for 14 July.

L’événement Feu d’artifice Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Rochefort Océan