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AGENDA · Valras-Plage

FEU D’ARTIFICE Valras-Plage

samedi 15 août 2026 · Valras-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Visible depuis les plages de la station
Ville
34350 Valras-Plage
Département
Hérault
Tarif

Valras-Plage

FEU D’ARTIFICE

Visible depuis les plages de la station Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Traditionnel feu d’artifice du 15 août tiré depuis la jetée et visible depuis les plages de la station.
Traditionnel feu d’artifice du 15 août tiré depuis la jetée et visible depuis les plages de la station.   .

Visible depuis les plages de la station Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English :

The traditional August 15 fireworks display, launched from the pier and visible from the resort’s beaches.

L’événement FEU D’ARTIFICE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34

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