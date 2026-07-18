FEU D’ARTIFICE Valras-Plage
samedi 15 août 2026 · Valras-Plage
Informations pratiques
Valras-Plage
FEU D’ARTIFICE
Visible depuis les plages de la station Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Traditionnel feu d’artifice du 15 août tiré depuis la jetée et visible depuis les plages de la station.
Traditionnel feu d’artifice du 15 août tiré depuis la jetée et visible depuis les plages de la station. .
Visible depuis les plages de la station Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English :
The traditional August 15 fireworks display, launched from the pier and visible from the resort’s beaches.
L’événement FEU D’ARTIFICE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34
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