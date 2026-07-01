Feu d’artifice Verdun-Ciel
mardi 14 juillet 2026 · Verdun-sur-le-Doubs
Informations pratiques
Verdun-Ciel
Feu d’artifice
Place de la Liberté Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
La commune de Verdun-Ciel organise une célébration de la fête nationale avec un feu d’artifice ! Il y aura également un défilé retraite aux flambeaux dans les rues de Verdun au départ de la place de l’hôtel de Ville à 21h15.
Enfin, un bal sera organisé par le Comité de Jumelage à la salle des fêtes suite au feu d’artifice.
A 11h, vous êtes également conviez au Quartaut Démocratique offert par la Mairie. .
Place de la Liberté Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 52
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III