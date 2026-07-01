Informations pratiques

Verdun-Ciel

Feu d’artifice

Place de la Liberté Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

La commune de Verdun-Ciel organise une célébration de la fête nationale avec un feu d’artifice ! Il y aura également un défilé retraite aux flambeaux dans les rues de Verdun au départ de la place de l’hôtel de Ville à 21h15.

Enfin, un bal sera organisé par le Comité de Jumelage à la salle des fêtes suite au feu d’artifice.

A 11h, vous êtes également conviez au Quartaut Démocratique offert par la Mairie. .

Place de la Liberté Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 52

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III