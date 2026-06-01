Cabrières

FEU DE LA SAINT JEAN

Cabrières Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Foyer Rural de l’Estabel annonce son Feu de la Saint-Jean.

Le Foyer Rural de l’Estabel annonce son Feu de la Saint-Jean.

Au programme

19h apéritif animé par le groupe Grail’Oli

20h repas local

22h sautez le feu en musique

La soirée continue avec DJ Zilaka Andao 100 % Vinyle

Venez avec vos couverts !

Sur inscription

Proposé par le Foyer rural de l’Estabel .

Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 7 57 18 35 91 frestabel@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de l’Estabel announces its Midsummer Bonfire.

L’événement FEU DE LA SAINT JEAN Cabrières a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS