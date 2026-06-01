FEU DE LA SAINT JEAN Cabrières
FEU DE LA SAINT JEAN Cabrières samedi 27 juin 2026.
Cabrières
FEU DE LA SAINT JEAN
Cabrières Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Foyer Rural de l’Estabel annonce son Feu de la Saint-Jean.
Le Foyer Rural de l’Estabel annonce son Feu de la Saint-Jean.
Au programme
19h apéritif animé par le groupe Grail’Oli
20h repas local
22h sautez le feu en musique
La soirée continue avec DJ Zilaka Andao 100 % Vinyle
Venez avec vos couverts !
Sur inscription
Proposé par le Foyer rural de l’Estabel .
Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 7 57 18 35 91 frestabel@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de l’Estabel announces its Midsummer Bonfire.
L’événement FEU DE LA SAINT JEAN Cabrières a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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