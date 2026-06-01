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FEU DE LA SAINT JEAN Cabrières

FEU DE LA SAINT JEAN Cabrières

FEU DE LA SAINT JEAN Cabrières samedi 27 juin 2026.

Ville : 34800 Cabrières

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 18 18

Cabrières

FEU DE LA SAINT JEAN

Cabrières Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Foyer Rural de l’Estabel annonce son Feu de la Saint-Jean.
Le Foyer Rural de l’Estabel annonce son Feu de la Saint-Jean.

Au programme
19h apéritif animé par le groupe Grail’Oli
20h repas local
22h sautez le feu en musique
La soirée continue avec DJ Zilaka Andao 100 % Vinyle

Venez avec vos couverts !
Sur inscription
Proposé par le Foyer rural de l’Estabel   .

Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 7 57 18 35 91  frestabel@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de l’Estabel announces its Midsummer Bonfire.

L’événement FEU DE LA SAINT JEAN Cabrières a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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