Laroque-des-Albères

FEU DE LA SAINT JEAN

Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 16:30:00

fin : 2026-06-23 23:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Accueil de la flamme à 16h30. Sardanes périscolaire.

18h30 Sardanes maternelle; 20h Rocateam Poms; 22h Lampions des petits et descente aux flambeaux; 22h30 Allumage du feu de la St Jean; 22h45 Spectacle pyrotechnique.

Buvette et restauration sur place.

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Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 21 13

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English :

Flame reception at 4:30pm. Extracurricular Sardanes.

6:30pm Nursery sardana; 8pm Rocateam Poms; 10pm Children’s lanterns and torchlight descent; 10:30pm St John’s fire lighting; 10:45pm Pyrotechnic show.

Refreshments and catering on site.

L’événement FEU DE LA SAINT JEAN Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE