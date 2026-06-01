FEU DE LA SAINT JEAN Laroque-des-Albères
FEU DE LA SAINT JEAN Laroque-des-Albères mardi 23 juin 2026.
Laroque-des-Albères
FEU DE LA SAINT JEAN
Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 16:30:00
fin : 2026-06-23 23:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Accueil de la flamme à 16h30. Sardanes périscolaire.
18h30 Sardanes maternelle; 20h Rocateam Poms; 22h Lampions des petits et descente aux flambeaux; 22h30 Allumage du feu de la St Jean; 22h45 Spectacle pyrotechnique.
Buvette et restauration sur place.
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Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 21 13
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English :
Flame reception at 4:30pm. Extracurricular Sardanes.
6:30pm Nursery sardana; 8pm Rocateam Poms; 10pm Children’s lanterns and torchlight descent; 10:30pm St John’s fire lighting; 10:45pm Pyrotechnic show.
Refreshments and catering on site.
L’événement FEU DE LA SAINT JEAN Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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