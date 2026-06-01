Feu de la St Jean à Nuces Valady
Feu de la St Jean à Nuces Valady samedi 27 juin 2026.
Valady
Feu de la St Jean à Nuces
Valady Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Feu de la Saint-Jean à Nuces !
L’ APE du groupe scolaire de Nuces, Valady, Fijaguet organise le feu de la Saint-Jean le samedi 27 juin à la salle des fêtes de Nuces.
20H Apéro concert avec la banda Les fanfarons du Ségala
Restauration sur place
22H30 Feu de la St Jean
Contact: ape.ecole.nuces@gmail.com .
Valady 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Midsummer bonfire in Nuces!
L’événement Feu de la St Jean à Nuces Valady a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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