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Feu de la St Jean à Nuces Valady

Feu de la St Jean à Nuces Valady

Feu de la St Jean à Nuces Valady samedi 27 juin 2026.

Ville : 12330 Valady

Département : Aveyron

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Valady

Feu de la St Jean à Nuces

Valady Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Feu de la Saint-Jean à Nuces !
L’ APE du groupe scolaire de Nuces, Valady, Fijaguet organise le feu de la Saint-Jean le samedi 27 juin à la salle des fêtes de Nuces. 
20H Apéro concert avec la banda Les fanfarons du Ségala
Restauration sur place
22H30 Feu de la St Jean
Contact: ape.ecole.nuces@gmail.com   .

Valady 12330 Aveyron Occitanie  

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English :

Midsummer bonfire in Nuces!

L’événement Feu de la St Jean à Nuces Valady a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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