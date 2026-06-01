Feu de la St Jean à Nuces Valady samedi 27 juin 2026.

Valady

Feu de la St Jean à Nuces

Valady Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Feu de la Saint-Jean à Nuces !

L’ APE du groupe scolaire de Nuces, Valady, Fijaguet organise le feu de la Saint-Jean le samedi 27 juin à la salle des fêtes de Nuces.

20H Apéro concert avec la banda Les fanfarons du Ségala

Restauration sur place

22H30 Feu de la St Jean

Contact: ape.ecole.nuces@gmail.com .

Valady 12330 Aveyron Occitanie

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English :

Midsummer bonfire in Nuces!

L’événement Feu de la St Jean à Nuces Valady a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)