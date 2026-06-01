Feu de la St Jean Belcastel samedi 27 juin 2026.

Belcastel

Feu de la St Jean

M. Christian GINESTET Belcastel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Animé par le groupe Sambras .

Berges de l’Aveyron 20h30. Entrée gratuite. Possibilité de restauration sur place. .

M. Christian GINESTET Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 46 11 tourisme-belcastel@pays-rignacois.fr

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English :

Hosted by the group Sambras.

L’événement Feu de la St Jean Belcastel a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)