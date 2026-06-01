Feu de la St Jean Belcastel
Feu de la St Jean Belcastel samedi 27 juin 2026.
Belcastel
Feu de la St Jean
M. Christian GINESTET Belcastel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Animé par le groupe Sambras .
Berges de l’Aveyron 20h30. Entrée gratuite. Possibilité de restauration sur place. .
M. Christian GINESTET Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 46 11 tourisme-belcastel@pays-rignacois.fr
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English :
Hosted by the group Sambras.
L’événement Feu de la St Jean Belcastel a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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