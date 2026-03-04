Feux dans la plaine, CinéPilat, Pélussin
Feux dans la plaine, CinéPilat, Pélussin jeudi 12 mars 2026.
Feux dans la plaine Jeudi 12 mars, 19h30 CinéPilat Loire
Début : 2026-03-12T19:30:00+01:00 – 2026-03-12T21:14:00+01:00
Fin : 2026-03-12T19:30:00+01:00 – 2026-03-12T21:14:00+01:00
CinéCollection. Séance présentée et suivie d’un buffet partagé: chacun approte quelque chose et on partage.
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Cinécollection – A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le calvaire des derniers soldats japonais, pris entre les guérilleros philippins et les troupes américaines. CinéPilat Feux dans la plaine