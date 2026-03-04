Feux dans la plaine, CinéPilat, Pélussin

Feux dans la plaine Jeudi 12 mars, 19h30 CinéPilat Loire

CinéCollection. Séance présentée et suivie d’un buffet partagé: chacun approte quelque chose et on partage.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Cinécollection – A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le calvaire des derniers soldats japonais, pris entre les guérilleros philippins et les troupes américaines. CinéPilat Feux dans la plaine