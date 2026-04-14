Super Mario Galaxy Le Film, CinéPilat, Pélussin

Super Mario Galaxy Le Film Vendredi 17 avril, 20h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:10:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:10:00+02:00

En 3D

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=CV6JH »}]

En 3d – Suite des aventures du plombier, Mario. CinéPilat Super Mario Galaxy Le Film