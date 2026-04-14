Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, CinéPilat, Pélussin

Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure Vendredi 17 avril, 10h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:15:00+02:00

Séance suivie d’un atelier « Mon herbier de feuillus ». Dès 3 ans.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3KS2D »}]

Atelier – La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Po… CinéPilat Edmond et Lucy – La Forêt