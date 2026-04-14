Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, CinéPilat, Pélussin
Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, CinéPilat, Pélussin mercredi 15 avril 2026.
Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure Mercredi 15 avril, 11h00 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:45:00+02:00
Fin : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:45:00+02:00
Dès 3 ans. Apéro sirop offert!
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3KS2D »}]
Apéro sirop – La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères… CinéPilat Edmond et Lucy – La Forêt
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