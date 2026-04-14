Compostelle, CinéPilat, Pélussin

Compostelle Jeudi 16 avril, 20h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:53:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:53:00+02:00

Séance suivie d’un échange avec Agnès Chappelet, présidente de l’association COMPOSTELLE RHONE-ALPES. En partenariat avec AU FIL DES SAISONS.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=Q8NMR »}]

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