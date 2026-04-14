RETROGAMING, CinéPilat, Pélussin

RETROGAMING Mercredi 15 avril, 16h50 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:50:00+02:00 – 2026-04-15T17:50:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:50:00+02:00 – 2026-04-15T17:50:00+02:00

De 17H à 18H30 : RETROGAMING dans le hall du cinéma après la séance de « Super Mario Galaxy » avec Jimmy Matton. Collation et blind test animé par les CinéPampilles.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Retrogaming – RETROGAMING dans le hall du cinéma après la séance de Super Mario Galaxy avec Jimmy Matton. Collation et blind test animé par les CinéPampilles. CinéPilat RETROGAMING