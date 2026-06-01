Feux d’artifices de la fête de Miers Miers
Feux d’artifices de la fête de Miers Miers samedi 13 juin 2026.
Miers
Feux d’artifices de la fête de Miers
Miers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 23:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
De beaux feux d'artifices concluent cette première journée de la fête miersoise
De beaux feux d'artifices concluent cette première journée de la fête miersoise
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Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 50 21 85 10
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English :
Beautiful fireworks conclude the first day of the Miers festival
L’événement Feux d’artifices de la fête de Miers Miers a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne