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Feux d’artifices de la fête de Miers Miers

Feux d’artifices de la fête de Miers Miers

Feux d’artifices de la fête de Miers Miers samedi 13 juin 2026.

Ville : 46500 Miers

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 23:30:00

Tarif : Gratuit

Miers

Feux d’artifices de la fête de Miers

Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 23:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

De beaux feux d'artifices concluent cette première journée de la fête miersoise

De beaux feux d'artifices concluent cette première journée de la fête miersoise

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Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 50 21 85 10 

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English :

Beautiful fireworks conclude the first day of the Miers festival

L’événement Feux d’artifices de la fête de Miers Miers a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne

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