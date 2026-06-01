Feux d’artifices de la fête de Miers Miers samedi 13 juin 2026.

Miers

Feux d’artifices de la fête de Miers

Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 23:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

De beaux feux d'artifices concluent cette première journée de la fête miersoise

De beaux feux d'artifices concluent cette première journée de la fête miersoise

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Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 50 21 85 10

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English :

Beautiful fireworks conclude the first day of the Miers festival

L’événement Feux d’artifices de la fête de Miers Miers a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne