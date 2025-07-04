Marché de producteurs de pays Bienvenue à la ferme de Miers

Place du Village Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Les Marchés des producteurs de pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur

Les Marchés des producteurs de pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur. Marché convivial: des tables et des bancs sont prévus pour vous permettre de consommer sur place une partie de vos achats et passer une soirée agréable en famille ou entre amis. Animation musicale ponctuelle

Amenez vos couverts .

Place du Village Miers 46500 Lot Occitanie

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English :

Country farmers’ markets guarantee direct produce from producer to consumer

L’événement Marché de producteurs de pays Bienvenue à la ferme de Miers Miers a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT46