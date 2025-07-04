Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » de Miers Miers
Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » de Miers Miers vendredi 3 juillet 2026.
Marché de producteurs de pays Bienvenue à la ferme de Miers
Place du Village Miers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Les Marchés des producteurs de pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur
Les Marchés des producteurs de pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur. Marché convivial: des tables et des bancs sont prévus pour vous permettre de consommer sur place une partie de vos achats et passer une soirée agréable en famille ou entre amis. Animation musicale ponctuelle
Amenez vos couverts .
Place du Village Miers 46500 Lot Occitanie
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English :
Country farmers’ markets guarantee direct produce from producer to consumer
L’événement Marché de producteurs de pays Bienvenue à la ferme de Miers Miers a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT46