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L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton Miers

L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton Miers

L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton Miers vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Hameau de Barrières

Ville : 46500 Miers

Département : Lot

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Participation libre

Miers

L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton

Hameau de Barrières Miers Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

construction participative , danse et concert

Sur réservation

construction participative , danse et concert

Sur réservation

  .

Hameau de Barrières Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 87 30 74 39 

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English :

participatory construction, dance and concert

On reservation

L’événement L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton Miers a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne

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