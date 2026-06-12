L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton Miers
L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton Miers vendredi 10 juillet 2026.
Miers
L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton
Hameau de Barrières Miers Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
construction participative , danse et concert
Sur réservation
construction participative , danse et concert
Sur réservation
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Hameau de Barrières Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 87 30 74 39
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English :
participatory construction, dance and concert
On reservation
L’événement L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton Miers a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne
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