Miers

L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton

Hameau de Barrières Miers Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

construction participative , danse et concert

Sur réservation

construction participative , danse et concert

Sur réservation

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Hameau de Barrières Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 87 30 74 39

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English :

participatory construction, dance and concert

On reservation

L’événement L’ANTIDOTE exposition et spectacle participatif Zen, couleur et reggaeton Miers a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne