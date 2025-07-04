Animations artistiques à l’archéosite des Fieux Route de Carennac Miers

Miers

Animations artistiques à l’archéosite des Fieux

Route de Carennac Archéosite des fieux Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Découverte de la préhistoire, par la pratique d'ateliers de sculpture, de modelage et de peinture verticale

Découverte de la préhistoire, par la pratique d'ateliers de sculpture, de modelage et de peinture verticale. Ambiance contes et expression corporelle pour les plus petits

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Route de Carennac Archéosite des fieux Miers 46500 Lot Occitanie

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English :

Discovering prehistory through sculpture, modelling and vertical painting workshops

L’événement Animations artistiques à l’archéosite des Fieux Miers a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne