Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations artistiques à l’archéosite des Fieux Route de Carennac Miers

Animations artistiques à l’archéosite des Fieux Route de Carennac Miers

Animations artistiques à l’archéosite des Fieux Route de Carennac Miers jeudi 6 août 2026.

Lieu : Route de Carennac

Adresse : Archéosite des fieux

Ville : 46500 Miers

Département : Lot

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Miers

Animations artistiques à l’archéosite des Fieux

Route de Carennac Archéosite des fieux Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Découverte de la préhistoire, par la pratique d'ateliers de sculpture, de modelage et de peinture verticale

Découverte de la préhistoire, par la pratique d'ateliers de sculpture, de modelage et de peinture verticale. Ambiance contes et expression corporelle pour les plus petits

  .

Route de Carennac Archéosite des fieux Miers 46500 Lot Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering prehistory through sculpture, modelling and vertical painting workshops

L’événement Animations artistiques à l’archéosite des Fieux Miers a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne

À voir aussi à Miers (Lot)