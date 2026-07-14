14ème édition de La Route Randonnée Découverte Miers
mardi 28 juillet 2026 · Miers
Informations pratiques
Miers
14ème édition de La Route Randonnée Découverte
Miers Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-28
La Route Randonnée Découverte est un événement annuel qui propose une itinérance de 7 jours à travers les paysages du Lot et de l'Occitanie
La Route Randonnée Découverte est un événement annuel qui propose une itinérance de 7 jours à travers les paysages du Lot et de l'Occitanie. Ouverte aux cavaliers, meneurs d'attelage, marcheurs et vététistes, cette aventure allie découverte du patrimoine, nature, gastronomie locale et convivialité.
Entre randonnée au grand air, découverte du patrimoine et immersion sous un ciel étoilé, Miers est une étape incontournable de notre événement. Venez marcher, explorer et vous émerveiller dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Miers vous invite à ralentir, à observer… et à vous laisser surprendre.
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Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 30 92 26 94 contact@la-route-randonnee-decouverte.fr
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English :
The Discovery Hiking Trail is an annual event featuring a 7-day hike through the landscapes of the Lot and Occitanie regions
L’événement 14ème édition de La Route Randonnée Découverte Miers a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée de la Dordogne
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