Exposition Portraits mémoire et transmission Chez Amaury Miers

Miers

Exposition Portraits mémoire et transmission

Chez Amaury Bourg Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Portraits en noir et blanc des figures locales de Miers

Portraits en noir et blanc des figures locales de Miers. Un livret complète l'exposition comprenant des textes et davantage de photographies illustrant la vie locale et rurale (Barrières, la Source Salmière…)

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Chez Amaury Bourg Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 84 14 98 95

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English :

Black and white portraits of local figures from Miers

L’événement Exposition Portraits mémoire et transmission Miers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne