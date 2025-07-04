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Exposition Portraits mémoire et transmission Chez Amaury Miers

Exposition Portraits mémoire et transmission Chez Amaury Miers

Exposition Portraits mémoire et transmission Chez Amaury Miers vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Chez Amaury

Adresse : Bourg

Ville : 46500 Miers

Département : Lot

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Miers

Exposition Portraits mémoire et transmission

Chez Amaury Bourg Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Portraits en noir et blanc des figures locales de Miers

Portraits en noir et blanc des figures locales de Miers. Un livret complète l'exposition comprenant des textes et davantage de photographies illustrant la vie locale et rurale (Barrières, la Source Salmière…)

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Chez Amaury Bourg Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 84 14 98 95 

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English :

Black and white portraits of local figures from Miers

L’événement Exposition Portraits mémoire et transmission Miers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne

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