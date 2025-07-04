Exposition Portraits mémoire et transmission Chez Amaury Miers
Exposition Portraits mémoire et transmission Chez Amaury Miers vendredi 17 juillet 2026.
Miers
Exposition Portraits mémoire et transmission
Chez Amaury Bourg Miers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Portraits en noir et blanc des figures locales de Miers
Portraits en noir et blanc des figures locales de Miers. Un livret complète l'exposition comprenant des textes et davantage de photographies illustrant la vie locale et rurale (Barrières, la Source Salmière…)
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Chez Amaury Bourg Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 84 14 98 95
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English :
Black and white portraits of local figures from Miers
L’événement Exposition Portraits mémoire et transmission Miers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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