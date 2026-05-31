Feux de la Saint Jean à La Fresnaye au Sauvage, Église de Saint-Mâlo, Putanges-le-Lac

Feux de la Saint Jean à La Fresnaye au Sauvage Samedi 20 juin, 19h30 Église de Saint-Mâlo Orne

Adulte 20 Euros, Enfant moins de 12 ans 8 Euros. Repas avec entrées, jambon à l’os, gratin dauphinois, desserts. Ne pas oublier d’amener assiette, verre et couverts. Animation musicale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:50:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:50:00+02:00

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Feux de la Saint Jean