Feux de la Saint Jean à La Fresnaye au Sauvage, Église de Saint-Mâlo, Putanges-le-Lac
Feux de la Saint Jean à La Fresnaye au Sauvage, Église de Saint-Mâlo, Putanges-le-Lac samedi 20 juin 2026.
Feux de la Saint Jean à La Fresnaye au Sauvage Samedi 20 juin, 19h30 Église de Saint-Mâlo Orne
Adulte 20 Euros, Enfant moins de 12 ans 8 Euros. Repas avec entrées, jambon à l’os, gratin dauphinois, desserts. Ne pas oublier d’amener assiette, verre et couverts. Animation musicale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:50:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:50:00+02:00
Église de Saint-Mâlo La Fresnaye-au-Sauvage Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 31 60 33 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 61 52 98 »}, {« type »: « email », « value »: « amiseglisesaintmalo@gmail.com »}]
Feux de la Saint Jean
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