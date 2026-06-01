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Concert PAUL COWLEY- Blues, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Concert PAUL COWLEY- Blues, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le [K]Rabo

Adresse : 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Prix Libre

Concert PAUL COWLEY- Blues Samedi 13 juin, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Originaire de Birmingham, Paul est le “singer-songwriter” et guitariste le plus breton des british folk bluesers. Chant et picking du Mississipi : il combine des classiques de la country à ses compos.

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