Concert PAUL COWLEY- Blues, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Concert PAUL COWLEY- Blues Samedi 13 juin, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Originaire de Birmingham, Paul est le “singer-songwriter” et guitariste le plus breton des british folk bluesers. Chant et picking du Mississipi : il combine des classiques de la country à ses compos.