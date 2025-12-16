Feux de la Saint-Jean derrière l’église Fort-du-Plasne

Feux de la Saint-Jean derrière l’église Fort-du-Plasne samedi 27 juin 2026.

Feux de la Saint-Jean

derrière l’église Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Feux de la Saint-Jean à Fort-du-Plasne, organisé par le comité des fêtes de Fort-du-Plasne.
Repas, buvette, à partir de 19 heures.   .

derrière l’église Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 16 43  christine.jacquemin-verguet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Feux de la Saint-Jean Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2025-12-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX