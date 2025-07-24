Fort-du-Plasne

Pêche aux écrevisses

Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Sortie Pêche aux écrevisses les jeudis 23 juillet, 6 et 20 août de 17h00 à 19h30 à Fort du Plasne avec les Pêcheurs de la Lemme. Prévoir des bottes et bidons pour remporter les écrevisses.

Le lieu de rassemblement vous sera precisé lors de votre inscription obligatoire à l’office de tourisme. Animation gratuite, mais sur réservation car les places sont limitées .

Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

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English : Pêche aux écrevisses

L’événement Pêche aux écrevisses Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX