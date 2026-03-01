Soirée Loup-garou au Placu-café sous la mairie Fort-du-Plasne
Soirée Loup-garou au Placu-café sous la mairie Fort-du-Plasne samedi 28 mars 2026.
Soirée Loup-garou au Placu-café
sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
2026-03-28
Connaissez-vous le Loup-garou ?
Serez-vous villageois ou loup-garou à Fort-du-Plasne ?
Le Placu-café vous accueille pour une soirée jeu de rôle avec la présence d’un food truck, samedi 28 mars.
Attention, le nombre de places est limité réservation conseillée ! .
sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 19 43 38 placu.cafe@yahoo.com
