Soirée Loup-garou au Placu-café sous la mairie Fort-du-Plasne

Soirée Loup-garou au Placu-café

sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

2026-03-28

Connaissez-vous le Loup-garou ?

Serez-vous villageois ou loup-garou à Fort-du-Plasne ?

Le Placu-café vous accueille pour une soirée jeu de rôle avec la présence d’un food truck, samedi 28 mars.

Attention, le nombre de places est limité réservation conseillée ! .

sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 19 43 38 placu.cafe@yahoo.com

