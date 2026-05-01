Fort-du-Plasne

Balade avec les ânes La Flânerie d’Audrey.

1 Le ramier Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Une balade accompagnée de 1 heure ou à la journée, au pas de l’âne, au départ de Fort-du-Plasne à La flânerie d’Audrey? Ou bien une itinérance de 2 ou 3 jours?

Pour s’initier et découvrir l’âne le temps d’une balade facile et conviviale, l’ânière vous guide sur le parcours et vous donne des conseils pour faciliter votre expérience au pas de l’âne, en fonction de la saison, des conditions météo et de l’état des sentiers.

Les balades courtes sont accessible aux familles avec des enfants à partir de 5 ans et enfants bon marcheurs. Pour les parents désirant marcher avec des enfants en bas âge (moins de 3 ans), il est recommandé de prendre un porte-bébé. Les enfants ne montent pas à dos d’âne.

Audrey propose également des itinérances pour les week-ends de l’Ascension et de Pentecôte, en autonomie, n’hésitez pas à contacter Audrey au 06 08 74 31 84 !

Lien de réservation www.flaneriedaudrey.addock.co/ .

1 Le ramier Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 74 31 84

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English : Balade avec les ânes La Flânerie d’Audrey.

L’événement Balade avec les ânes La Flânerie d’Audrey. Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX