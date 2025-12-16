Marché aux puces Fort-du-Plasne
Marché aux puces Fort-du-Plasne dimanche 7 juin 2026.
Marché aux puces
Place de la mairie Fort-du-Plasne Jura
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
2026-06-07
Marché aux puces à Fort-du-Plasne sur la place de la mairie, organisé par le comité des fêtes de Fort-du-Plasne.
Entrée libre, de 8h à 16h.
Exposants 2€ le mètre.
Repas, buvette. .
Place de la mairie Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 36 28 christine.jacquemin-verguet@orange.fr
