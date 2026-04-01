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Conférence Fallait pas y aller de Lulu Converset centre culturel Fort-du-Plasne

Conférence Fallait pas y aller de Lulu Converset centre culturel Fort-du-Plasne

Conférence Fallait pas y aller de Lulu Converset centre culturel Fort-du-Plasne samedi 25 avril 2026.

Lieu : centre culturel

Adresse : 8 place simone veil

Ville : 39150 Fort-du-Plasne

Département : Jura

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Fort-du-Plasne

Conférence Fallait pas y aller de Lulu Converset

centre culturel 8 place simone veil Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Après-midi conférence Fallait pas y aller avec Lulu Converset au centre culturel, samedi 25 avril de 15h30 à 18h. Rencontre et dédicace.   .

centre culturel 8 place simone veil Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Conférence Fallait pas y aller de Lulu Converset

L’événement Conférence Fallait pas y aller de Lulu Converset Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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