Session fitness Fort-du-Plasne
samedi 18 juillet 2026 · Fort-du-Plasne
Informations pratiques
Fort-du-Plasne
Session fitness
stade de fort du Plasne Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-26 10:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-26
Session fitness avec coach Claire au stade de Fort du Plasne. 20 places disponibles, dès 14 ans.
Inscription avant le 17 juillet à 12h au 06 52 08 54 93 .
stade de fort du Plasne Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 54 93
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English : Session fitness
L’événement Session fitness Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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