Informations pratiques

Fort-du-Plasne

Session fitness

stade de fort du Plasne Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-26 10:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-26

Session fitness avec coach Claire au stade de Fort du Plasne. 20 places disponibles, dès 14 ans.

Inscription avant le 17 juillet à 12h au 06 52 08 54 93 .

stade de fort du Plasne Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 54 93

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English : Session fitness

L’événement Session fitness Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX