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AGENDA · Fort-du-Plasne

Session fitness Fort-du-Plasne

samedi 18 juillet 2026 · Fort-du-Plasne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
stade de fort du Plasne
Ville
39150 Fort-du-Plasne
Département
Jura
Tarif
10 10 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fort-du-Plasne

Session fitness

stade de fort du Plasne Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-26 10:30:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-26

Session fitness avec coach Claire au stade de Fort du Plasne. 20 places disponibles, dès 14 ans.
Inscription avant le 17 juillet à 12h au 06 52 08 54 93   .

stade de fort du Plasne Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 54 93 

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English : Session fitness

L’événement Session fitness Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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