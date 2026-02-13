FFILI Festival de Littérature et Culture francoitalienne, Médiathèque Castagnéra, Talence

FFILI Festival de Littérature et Culture francoitalienne Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription, gratuit

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

« La littérature nous aide à vivre »

La septième édition du festival FFILI s’est donné pour objectif de faire tomber les murs à un moment historique où les échanges semblent de plus en plus difficiles. La littérature et l’art, en général, rapprochent les peuples, permettent de dialoguer, de construire et de reconstruire le sens des choses.

Venez rencontrer ce samedi Giulia Galeotti, autour d’un échange sur son dernier essai Il velo/Le voile.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr mediatheques@talence.fr

Par l’association Notre Italie