La tricothèque, Médiathèque Castagnéra, Talence

La tricothèque Samedi 25 avril, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Le crochet et le tricot ont encore beaucoup d’adeptes ! Redécouvrez le plaisir du « faites-le vous-même » (ou Do it yourself). Améliorez votre technique, partagez vos savoir-faire et expériences un samedi par mois.

Pour pratiquer ensemble, échanger des modèles, s’initier à de nouveaux points, démarrer un travail personnel ou encore participer à des projets communs.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr mediatheques@talence.fr

À vos aiguilles et crochets !

