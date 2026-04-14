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Le point sur Wikipédia, Médiathèque Castagnéra, Talence

Le point sur Wikipédia, Médiathèque Castagnéra, Talence

Le point sur Wikipédia, Médiathèque Castagnéra, Talence samedi 25 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Castagnéra

Adresse : Allée Peixotto 33 400 Talence

Ville : 33400 Talence

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : sur inscription, gratuit

Le point sur Wikipédia Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

à l’occasion des 25 ans de Wikipédia, un petit point sur cette encyclopédie en ligne, libre et participative.
Si vous contribuer déjà à Wikipédia, n’hésitez pas à venir témoigner de votre expérience lors de cette séance.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Vous avez sans doute déjà consulté Wikipédia, mais connaissez vous son histoire ? numérique wikipédia

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