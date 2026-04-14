Le point sur Wikipédia, Médiathèque Castagnéra, Talence
Le point sur Wikipédia, Médiathèque Castagnéra, Talence samedi 25 avril 2026.
Le point sur Wikipédia Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
à l’occasion des 25 ans de Wikipédia, un petit point sur cette encyclopédie en ligne, libre et participative.
Si vous contribuer déjà à Wikipédia, n’hésitez pas à venir témoigner de votre expérience lors de cette séance.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
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