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FFRandonnée 35 Randonnée Dinard et ses villas Aire de covoiturage La Richardais

FFRandonnée 35 Randonnée Dinard et ses villas Aire de covoiturage La Richardais mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Aire de covoiturage

Adresse : 2, rue des Villes Billy

Ville : 35780 La Richardais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

La Richardais

FFRandonnée 35 Randonnée Dinard et ses villas

Aire de covoiturage 2, rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Randonnée guidée par les bénévoles Dinard et ses villas 10 km.

Départ aire de covoiturage du 2, rue des Villes Billy.

Inscription en ligne obligatoire sur HelloAsso FFRandonnée 35   .

Aire de covoiturage 2, rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 64 41 94 10 

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English :

L’événement FFRandonnée 35 Randonnée Dinard et ses villas La Richardais a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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