FFRandonnée 35 Randonnée Dinard et ses villas Aire de covoiturage La Richardais
FFRandonnée 35 Randonnée Dinard et ses villas Aire de covoiturage La Richardais mercredi 15 juillet 2026.
La Richardais
FFRandonnée 35 Randonnée Dinard et ses villas
Aire de covoiturage 2, rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Randonnée guidée par les bénévoles Dinard et ses villas 10 km.
Départ aire de covoiturage du 2, rue des Villes Billy.
Inscription en ligne obligatoire sur HelloAsso FFRandonnée 35 .
Aire de covoiturage 2, rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 64 41 94 10
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English :
L’événement FFRandonnée 35 Randonnée Dinard et ses villas La Richardais a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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