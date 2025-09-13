Fiat Lux La lumière est sur le monde Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
dimanche 13 décembre 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Fiat Lux La lumière est sur le monde
Du 13/12/2026 au 22/01/2027 tous les jours de 9h à 18h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2027-01-22 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Le thème de l’exposition calendale choisi cette année est LA LUMIÈRE, à travers une collection de lampes et veilleuses dont les caractères cultuels et culturels soulignent l’universalité de la spiritualité.
La fête de la Nativité, avec celle de Pâques à laquelle elle est indissociablement liée pour tous les chrétiens (orientaux et romains), se décline d’une extraordinaire manière dans les traditions populaires toujours très vivantes selon les régions envisagées le créchisme, les santons, le sapin ou arbre de Noël, la couronne de houx, la germination du blé de la Sainte-Barbe ou le jardin d’Adonis, l’Etoile (des Mages), la veilleuse à huile, le Père Noël et sa profusion de cadeaux pour tous…
Collection privée
Tous les jours de 9h à 18h, dans les cryptes (accès aux cryptes 3€) .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com
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English :
The theme of this year’s calendar exhibition is LIGHT, explored through a collection of lamps and nightlights whose religious and cultural characteristics highlight the universality of spirituality.
L’événement Fiat Lux La lumière est sur le monde Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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