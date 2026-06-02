Fidji, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

Fidji Samedi 20 juin, 17h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:55:00+02:00

Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:55:00+02:00

Starsky, anti-héros un peu mytho, cherche son chat. L’occasion de partager ses réflexions sur la vie et les félins. Entre deux exercices de musculation, il tire le fil de ses raisonnements « félinosophiques » et nous plonge au cœur d’un monde absurde, à la frontière du stand-up, du conte et du cirque.

À partir de 10 ans

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Starsky, anti-héros un peu mytho, cherche son chat. L’occasion de partager ses réflexions sur la vie et les félins.

©Mat Santa Cruz