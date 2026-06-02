Fidji, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne
Fidji, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Fidji Samedi 20 juin, 17h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:55:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:55:00+02:00
Starsky, anti-héros un peu mytho, cherche son chat. L’occasion de partager ses réflexions sur la vie et les félins. Entre deux exercices de musculation, il tire le fil de ses raisonnements « félinosophiques » et nous plonge au cœur d’un monde absurde, à la frontière du stand-up, du conte et du cirque.
À partir de 10 ans
Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Starsky, anti-héros un peu mytho, cherche son chat. L’occasion de partager ses réflexions sur la vie et les félins.
©Mat Santa Cruz
À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)
- Meet & Fabrik L’EXPO, I Factory, Villeurbanne 2 juin 2026
- Meet & Fabrik L’EXPO I Factory Villeurbanne 2 juin 2026
- IA : Entreprise passez de la réflexion à l’action ! – Colloque à CPE Lyon, Colloque IA – CPE Lyon, Villeurbanne 4 juin 2026
- Festival Les Intergalactiques La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 5 juin 2026
- PUBLIC IMAGE LTD – PUBLIC IMAGE LTD – This is not the last LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 5 juin 2026