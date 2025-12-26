Fiesta des Suds Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement

Fiesta des Suds

Dimanche 11 octobre 2026 de 11h à 18h30. Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Fiesta des Suds, dans une grande tradition festive, rassemble les publics, les genres, les générations.

Du 8 au 11 octobre, la Fiesta des Suds 2026 annonce la couleur et joue cartes sur table pour sa célébration populaire des chaudes nuits automnales figures majeures, jokers de luxe et atouts cœurs, la 35e édition du rendez-vous marseillais met à l’affiche des découvertes brûlantes, des voix iconiques, des collectifs bondissants et des artistes totémiques sur l’esplanade toujours magique du J4.

Sous les étoiles, face à la mer !







Depuis 1992, la Fiesta des Suds, dans une grande tradition festive, rassemble les publics, les genres, les générations comme nulle part ailleurs. Alternant les têtes d’affiche explosives et les découvertes musicales, les déambulations fiévreuses et l’atmosphère exaltante des villes du Sud en fête, la Fiesta des Suds s’affirme, depuis plus d’un quart de siècle, comme un évènement incontournable à Marseille et sur le territoire, à renommée nationale.





En plongeant les arts et les musiques planétaires dans une atmosphère évoquant tout à la fois le carnaval, la feria, la fête de quartier, la nouba orientale ou encore le festival global, cette manifestation hors-norme a façonné un rendez-vous précieux, mêlant les gens, les genres et les générations. Un véritable creuset d’humanité… .

English :

Fiesta des Suds, in the grand tradition of festivities, brings together different audiences, genres and generations.

