FIFIGROT 2026, Le Cratère, Toulouse
jeudi 17 septembre 2026 · Le Cratère · Toulouse
Informations pratiques
FIFIGROT 2026 17 – 20 septembre Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T00:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:59+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:59+02:00
Du 17 au 20 septembre au cinéma Le Cratère.
Le FIFIGROT fait escale au Cratère pour quatre jours de cinéma libre, irrévérencieux et joyeusement décalé. Fidèle à l’esprit du Festival International du Film Grolandais de Toulouse, cette sélection mêle œuvres cultes, curiosités rares, propositions radicales et rencontres, dans une célébration d’un cinéma qui bouscule les conventions avec humour, audace et insolence.
Au programme, des classiques iconoclastes comme Macadam Cowboy de John Schlesinger ou Au-delà du réel de Ken Russell, mais aussi des découvertes singulières telles que Cacahuète, l’aventure scandaleuse et Il est difficile d’être un dieu. Cette édition permettra également de (re)découvrir Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit, film manifeste de Rosa von Praunheim, présenté exceptionnellement en partenariat avec le Goethe-Institut.
Le festival sera aussi l’occasion d’une rencontre avec le réalisateur de Brosser son crocodile, à l’issue de la projection de ce documentaire aussi sensible qu’inattendu. Une invitation à partager un moment privilégié autour d’un cinéma curieux, inventif et résolument hors des sentiers battus.
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/evenements/fifigrot-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Du 17 au 20 septembre au cinéma Le Cratère. Le FIFIGROT fait escale au Cratère pour quatre jours de cinéma libre, irrévérencieux et joyeusement décalé. Fidèle à l’esprit du Festival International du… Cinema Toulouse
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