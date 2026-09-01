Fifty fifty Médiathèque Pontchâteau

Informations pratiques

Pontchâteau

Fifty fifty

Médiathèque 3 rue du chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 11:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Conversations mi anglais mi francais

niveau de langue minimum requis A2

Public adulte

Sur inscription

Gratuit .

Médiathèque 3 rue du chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Fifty fifty Pontchâteau a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT44