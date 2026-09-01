AGENDA · Pontchâteau
Fifty fifty Médiathèque Pontchâteau
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque · Pontchâteau
Informations pratiques
Pontchâteau
Fifty fifty
Médiathèque 3 rue du chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Conversations mi anglais mi francais
niveau de langue minimum requis A2
Public adulte
Sur inscription
Gratuit .
Médiathèque 3 rue du chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Fifty fifty Pontchâteau a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT44
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