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AGENDA · Pontchâteau

Fifty fifty Médiathèque Pontchâteau

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque · Pontchâteau

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
3 rue du chatelier
Ville
44160 Pontchâteau
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pontchâteau

Fifty fifty

Médiathèque 3 rue du chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Conversations mi anglais mi francais
niveau de langue minimum requis A2

Public adulte
Sur inscription
Gratuit   .

Médiathèque 3 rue du chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Fifty fifty Pontchâteau a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT44

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