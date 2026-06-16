RDV de l’Erdre à Pont-Château Vallon des butineurs Pontchâteau
RDV de l’Erdre à Pont-Château Vallon des butineurs Pontchâteau mardi 25 août 2026.
Pontchâteau
RDV de l’Erdre à Pont-Château
Vallon des butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 08:00:00
fin : 2026-08-25 08:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Lever de soleil- concert de clôture
Au lever du jour, profitez d’un concert en pleine nature dans une ambiance douce et apaisante. Apportez plaid, couverture ou transat pour savouvrer ce moment suspendu.
Gratuit
Site internet http://www.rendezvouserdre.com/ .
Vallon des butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement RDV de l’Erdre à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44
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