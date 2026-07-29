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AGENDA · Pontchâteau

Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau

samedi 29 août 2026 · Pontchâteau

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
gymnase du Landas
Ville
44160 Pontchâteau
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pontchâteau

Forum des associations à Pont-Château

gymnase du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :
2026-08-29

17ème édition du forum des associations de Pont-Château
Faites le plein d’activités pour la rentrée !
Quelles activités choisir pour vous et pour vos enfants en cette rentrée 2026/2027 ? 

Organisé par la ville et l’office municipal des sports. 
Tel 02 40 01 63 00 info@oms-pontchateau.com ou evenements@pontchateau.fr   .

gymnase du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44

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