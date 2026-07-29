Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau
samedi 29 août 2026 · Pontchâteau
Informations pratiques
Pontchâteau
Forum des associations à Pont-Château
gymnase du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-29
17ème édition du forum des associations de Pont-Château
Faites le plein d’activités pour la rentrée !
Quelles activités choisir pour vous et pour vos enfants en cette rentrée 2026/2027 ?
Organisé par la ville et l’office municipal des sports.
Tel 02 40 01 63 00 info@oms-pontchateau.com ou evenements@pontchateau.fr .
gymnase du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44
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