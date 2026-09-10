UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

« Fil a fil » amb Delfina Lafon & Emilie Esquerré – Festival Occitania X Cave Po’, La Cave Po’, Toulouse

jeudi 15 octobre 2026 · La Cave Po' · Toulouse

« Fil a fil » amb Delfina Lafon & Emilie Esquerré – Festival Occitania X Cave Po’, La Cave Po’, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
La Cave Po'
Adresse
71 rue du Taur 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

« Fil a fil » amb Delfina Lafon & Emilie Esquerré – Festival Occitania X Cave Po’ Jeudi 15 octobre, 19h30 La Cave Po’ Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00

La Cave Po’ 71 rue du Taur 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]
Festival Occitania 2026 X Cave Po’

Emilie Bosc – IEO 31

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)