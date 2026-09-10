Informations pratiques

« Fil a fil » amb Delfina Lafon & Emilie Esquerré – Festival Occitania X Cave Po’ Jeudi 15 octobre, 19h30 La Cave Po’ Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00

La Cave Po’ 71 rue du Taur 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]

Festival Occitania 2026 X Cave Po’

Emilie Bosc – IEO 31