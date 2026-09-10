AGENDA · Toulouse
« Fil a fil » amb Delfina Lafon & Emilie Esquerré – Festival Occitania X Cave Po’, La Cave Po’, Toulouse
jeudi 15 octobre 2026 · La Cave Po' · Toulouse
Informations pratiques
« Fil a fil » amb Delfina Lafon & Emilie Esquerré – Festival Occitania X Cave Po’ Jeudi 15 octobre, 19h30 La Cave Po’ Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00
La Cave Po’ 71 rue du Taur 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]
Festival Occitania 2026 X Cave Po’
Emilie Bosc – IEO 31
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