[FIL DE L’ART]: Rien à faire ! Saint-Satur
[FIL DE L’ART]: Rien à faire ! Saint-Satur dimanche 27 septembre 2026.
Saint-Satur
[FIL DE L’ART]: Rien à faire !
22 Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Un solo pour clown émerveillé de vivre et qui a peur de mourir.
Dans la simplicité et la force de cet écartèlement, Pol Bouchard (le clown de Philippe Rousseaux), seul en scène.
Incarne la splendeur et la misère de toute vie.
Un solo pour clown émerveillé de vivre et qui a peur de mourir.
Dans la simplicité et la force de cet écartèlement, Pol Bouchard (le clown de Philippe Rousseaux), seul en scène.
Incarne la splendeur et la misère de toute vie. .
22 Rue du Pré de Chappes Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
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English :
The Comité des Fêtes invites you to an afternoon of fun and entertainment by the DUO MUSETTE band!
Come and dance the night away!
L’événement [FIL DE L’ART]: Rien à faire ! Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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