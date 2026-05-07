Fil Good : initiation au crochet Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 30 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine

Atelier

Création d’une oeuvre collective et inititation à la technique du crochet, notamment du fameux Granny square !

Atelier ouvert à tous les niveaux, ados et adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



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