Fil Good : initiation au crochet Bibliothèque Antipode Rennes
Fil Good : initiation au crochet Bibliothèque Antipode Rennes samedi 30 mai 2026.
Fil Good : initiation au crochet Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 30 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine
Atelier
Création d’une oeuvre collective et inititation à la technique du crochet, notamment du fameux Granny square !
Atelier ouvert à tous les niveaux, ados et adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70
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