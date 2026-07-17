AGENDA · Raismes
Fille/Garçon : Même chanson !, Médiathèque Louis Aragon, Raismes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Louis Aragon · Raismes
Informations pratiques
Fille/Garçon : Même chanson ! Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Louis Aragon Nord
atelier limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Atelier Rap avec la compagnie Niya : venez écrire collectivement un rap sur le thème de l’égalité fille/garçon !
Médiathèque Louis Aragon 28 Rue Henri Durre, 59590 Raismes, France Raismes 59590 Nord Hauts-de-France +33327149423 http://mediatheque.ville-raismes.fr
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
À voir aussi à Raismes (Nord)
- Raismes Fest, Château de la Princesse d’Arenbeg, Raismes 12 septembre 2026
- À vos histoires, prêt, votez !, Médiathèque Louis Aragon, Raismes 3 octobre 2026
- Égalité à vous de buzzer !, Médiathèque Louis Aragon, Raismes 3 octobre 2026
- Visites singulières de la médiathèque, Médiathèque Louis Aragon, Raismes 3 octobre 2026