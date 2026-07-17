Fille/Garçon : Même chanson !, Médiathèque Louis Aragon, Raismes

Informations pratiques

Fille/Garçon : Même chanson ! Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Louis Aragon Nord

atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Atelier Rap avec la compagnie Niya : venez écrire collectivement un rap sur le thème de l’égalité fille/garçon !

Médiathèque Louis Aragon 28 Rue Henri Durre, 59590 Raismes, France Raismes 59590 Nord Hauts-de-France +33327149423 http://mediatheque.ville-raismes.fr

Biblis en folie 2026

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