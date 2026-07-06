Filles Rebelles Concert dessiné au refuge de la Soula LOUDENVIELLE Loudenvielle

Informations pratiques

Loudenvielle

Filles Rebelles Concert dessiné au refuge de la Soula

LOUDENVIELLE Caillaouas Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Cet été, laissez-vous porter par une parenthèse musicale au cœur des Pyrénées.

Quatre artistes originaires de Tarbes vous invitent à partager un moment hors du temps Lucille au clavier, Hélène aux flûtes traversière et irlandaise, Diane au violon et Jérôme… au dessin.

Au fil d’un répertoire éclectique, mêlant musiques du monde, œuvres classiques et mélodies contemporaines, vous découvrirez les destins de femmes inspirantes qui ont marqué l’histoire. Entre les morceaux, de courts récits donnent vie à ces filles rebelles , tandis que Jérôme en réalise les portraits en direct sous vos yeux.

Dans l’atmosphère chaleureuse d’un refuge de montagne, ce concert est une invitation à la rencontre, au partage et à l’échange. Un moment sensible, convivial et accessible à tous, à savourer après une journée de marche, face aux sommets.

Réservation obligatoire pour manger et dormir au refuge car évènement nocturne.

Pour votre sécurité, ne vous aventurez pas dans les Gorges de Clarabide de nuit. .

LOUDENVIELLE Caillaouas Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

This summer, let yourself be swept away by a musical interlude in the heart of the Pyrenees.

Four artists from Tarbes invite you to share a timeless moment: Lucille on the keyboard, Hélène on the transverse and Irish flutes, Diane on the violin, and Jérôme… drawing.

Through an eclectic repertoire blending world music, classical works, and contemporary melodies, you’ll discover the stories of inspiring women who have left their mark on history. Between songs, short stories bring these “rebellious girls” to life, while Jérôme sketches their portraits live right before your eyes.

In the warm atmosphere of a mountain refuge, this concert is an invitation to connect, share, and exchange ideas. A heartfelt, friendly experience open to all, to be savored after a day of hiking, with the mountain peaks as your backdrop.

L’événement Filles Rebelles Concert dessiné au refuge de la Soula Loudenvielle a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de la Vallée du Louron|CDT65