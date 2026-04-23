Spectacle de Magie Philippe le Magicien LOUDENVIELLE Loudenvielle
Spectacle de Magie Philippe le Magicien LOUDENVIELLE Loudenvielle jeudi 13 août 2026.
Loudenvielle
Spectacle de Magie Philippe le Magicien
LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Des tours de magie de petite et moyenne illusion cartes, cordes, pièces, foulard, évasion, … Spectacle plein d’humour. Durée 1h environ. De 4 à 99 ans. A l’ Arixo . Sans réservation. 2€/entrée , gratuit -3ans.
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LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35
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English :
Small and medium illusion magic tricks: cards, ropes, coins, scarves, escape, … Humorous show. Duration approx. 1 hr. Ages 4 to 99. At Arixo . No reservation required. 2 entrée , free for children under 3.
L’événement Spectacle de Magie Philippe le Magicien Loudenvielle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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