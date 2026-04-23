Spectacle de Magie Philippe le Magicien LOUDENVIELLE Loudenvielle

Loudenvielle

Spectacle de Magie Philippe le Magicien

LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Des tours de magie de petite et moyenne illusion cartes, cordes, pièces, foulard, évasion, … Spectacle plein d’humour. Durée 1h environ. De 4 à 99 ans. A l’ Arixo . Sans réservation. 2€/entrée , gratuit -3ans.

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LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

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English :

Small and medium illusion magic tricks: cards, ropes, coins, scarves, escape, … Humorous show. Duration approx. 1 hr. Ages 4 to 99. At Arixo . No reservation required. 2 entrée , free for children under 3.

L’événement Spectacle de Magie Philippe le Magicien Loudenvielle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de la Vallée du Louron|CDT65